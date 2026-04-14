اليوان الصيني ينتعش بتتفاعل محادثات واشنطن وطهران

شفق نيوز- بكين

إرتفع اليوان الصيني، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في ​شهر وسط توقعات بأن الحوار الجاري بين واشنطن وطهران قد ‌يؤدي إلى تحقيق تقدم على صعيد إنهاء الحرب.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 آذار/ مارس 2023. ولامس في المعاملات ​الخارجية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قبل أن يتراجع قليلا.

وقالت الولايات ​المتحدة إنها "تواصل التحاور مع طهران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء ⁠الصراع، حتى مع بدء حصارها موانئ إيران أمس الاثنين.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار ​في (يو.بي.إس ويلث مانجمنت) في مذكرة "تشير المفاوضات المباشرة إلى أنه من المرجح أن تكون ​المخاطر الجيوسياسية قد تجاوزت ذروتها، وأن كلا الجانبين يرغب في تجنب أسوأ سيناريو يتمثل في إغلاق المضيق لفترة طويلة وإلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية المدنية والطاقة".

وأضاف أن "المحادثات ​بين واشنطن وطهران ستكون صعبة نظرا للخلافات الكبيرة على قضايا مختلفة".

وسجل اليوان ​في المعاملات الفورية 6.8204 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث تداولات 6.8194 في الساعة 02:09 بتوقيت ‌غرينتش، ⁠بارتفاع 106 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان 1.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر، و2.6 بالمئة هذا العام، إذ دفعت زيادة الصادرات العملة الصينية إلى الارتفاع، فضلا عن تحويل شركات احتياطياتها من الدولار إلى اليوان.