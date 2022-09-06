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الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-06T08:52:42+0000
الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

شفق نيوز/ التقط الدولار أنفاسه الثلاثاء، بعد ارتفاع حاد لكنه بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، مع تشديد السياسة النقدية الأميركية واتساع الفجوة مع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

وهوى الين إلى 140.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998، وتم تداوله في أحدث المعاملات عند 140.91 مقابل الدولار.

وتراجعت العملة الأميركية بشكل طفيف من أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من أن مخاوف الركود وأزمة الغاز حدت من صعود العملتين.

وارتفع اليورو 0.36% إلى 0.99605 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في عقدين عند 0.9876 دولار أمس الاثنين مع تزايد الاحتمالات بقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.54% عند 1.1585 مقابل الدولار، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1444 دولار أمس الإثنين.

وكانت روسيا قد أوقفت تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى، وألقت باللوم في البداية على تسرب نفطي في محطة ضغط، لكنها ربطت وقف التدفقات أمس الاثنين بالعقوبات التي فرضها الغرب.

 

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