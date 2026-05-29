اليابان: واردات النفط انخفضت 66%

شفق نيوز- طوكيو

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الجمعة، إن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت بنسبة تقارب 66% في نيسان/ أبريل عنها قبل عام، وذلك في ظل تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن اليابان، وهي خامس أكبر مستورد للنفط في العالم وتعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، استوردت 850 ألف برميل يوميا من الخام في أبريل.

وأظهرت البيانات أيضا أن الواردات من الشرق الأوسط انخفضت 68 بالمئة. وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير إلى تقييد شديد لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لعبور نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأفادت البيانات بأن الشحنات من السعودية والإمارات، وهما أكبر موردين لليابان، انخفضت 60 بالمئة أو أكثر.

وغادرت عدة ناقلات نفط خام الخليج هذا الشهر، لكن تدفقات الطاقة عبر الممر المائي الرئيسي لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وزادت شركات التكرير في اليابان وأماكن أخرى في آسيا تخفيضات الإنتاج في أبريل ومايو بسبب نقص إمدادات النفط.