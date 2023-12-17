اليابان "أكبر" الدائنين .. البنك الدولي: 22 مليار دولار ديون العراق الخارجية

شفق نيوز/ بلغ إجمالي الدين الخارجي للعراق 22.6 مليار دولار بنهاية العام 2022، بحسب بيانات البنك الدولي.

وذكر البنك في بيانات نشرها مؤخراً، ان اليابان تصدر قائمة أكبر دائني للعراق بحصة بلغت 27%، تليها دول اخرى بنسبة 19%.

وجاءت في المرتبة الثالثة حصة البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18% من إجمالي الديون ، وفي المرتبة الرابعة جهات اخرى بنسبة 21 % ، وفي المرتبة الخامسة جاءت أمريكا بنسبة 7% .

فيما بلغت في المرتبة السادسة هم حاملو السندات الدولية 6% ، وفي المرتبة السابعة فرنسا بنسبة 5% ، وفي المرتبة الاخيرة المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 1% .