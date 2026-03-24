اليابان تعاود إستخدام مخزونها النفطي الاستراتيجي الخميس المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.

وقالت تاكايتشي في منشور على منصة "إكس": "من أجل تأمين الكمية اللازمة لليابان برمتها من المنتجات النفطية، سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارا من 26 آذار/ مارس الجاري".

وبدأت طوكيو الأسبوع الماضي سحب ما يعادل احتياطات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية.

وتعد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، وبلغت أكثر من 400 مليون برميل اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر.

ووافق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة في 11 آذار/ مارس على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.