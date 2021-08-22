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اليابان تتعهد بتقديم 300 مليون دولار لتحديث مصفاة نفط في محافظة البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-22T12:47:46+0000
اليابان تتعهد بتقديم 300 مليون دولار لتحديث مصفاة نفط في محافظة البصرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأحد، أن اليابان تعهدت اليابان بتقديم قروض منخفضة الفائدة، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، لتحديث مصفاة نفط في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجى، أكد لنظيره العراقي فؤاد حسين، أن طوكيو ستقدم ما يصل إلى 32.7 مليار ين ياباني (300 مليون دولار)، للمساعدة في تنفيذ خطة العراق، لتحديث إحدى مصافي تكرير النفط.

وأفاد البيان بأن المساعدة المالية سوف تُخصص لتوسيع إحدى مصافي التكرير العراقية الرئيسة فى محافظة البصرة بجنوب العراق.

جاء ذلك خلال زيارة موتيجى إلى بغداد، وهي الأولى منذ أغسطس/آب 2006.

ويسعى العراق للعمل على تطوير المصافي وطرح بعضها للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، من أجل تأمين احتياجاته المحلية المتزايدة من المشتقات النفطية التي تكلّف الموازنة العامة للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا.

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