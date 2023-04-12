اليابان تبدي استعداداً للإستثمار في مشاريع رمال السيليكا في العراق

شفق نيوز/ أعرب السفير الياباني في بغداد فوتوتشي ماتسوموتو، يوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للاستثمار بمشاريع رمال السيليكا في العراق.

وذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإستثمار أن، رئيس الهيئة حيدر محمد مكية استقبل السفير الياباني، وبحثا التعاون بمشاريع رمال السيليكا في محافظتي النجف والانبار، وآفاق التعاون مع الشركات اليابانية الإستثمارية في العراق.

وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة على تطوير القطاع الإستثماري الوطني وتوسيع مساحات التعاون مع كبريات الشركات الأجنبية الرصينة لاسيما الشركات اليابانية المتخصصة بالإستثمارات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز مقومات جذب المستثمرين ورؤوس الأموال عبر توفير مناخات العمل المشترك بين بغداد وطوكيو.

من جهته أعرب السفير الياباني فوتوتشي ماتسوموتو استعداد حكومته عقد الاتفاقات الإستثمارية النوعية في مجال رمال السيليكا بمحافظتي النجف والانبار، مشيرا الى رغبة العديد من الشركات اليابانية العمل في العراق لتنفيذ مشاريع استراتيجية تلبي متطلبات تعزيز الإقتصاد العراقي.