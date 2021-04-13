الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الفرنسية، يوم الثلاثاء، رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق، وتمويل المشاريع الحكومية.

جاء ذلك في لقاء جمع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD )، وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك.

وذكر بيان للبنك المركزي العراق ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محافظ البنك أكد للوفد (الفرنسي) على أهمية الدعم الفني الدولي لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطروحة في الورقة البيضاء، مقترحاً عقد لقاء بين الوكالة الفرنسية للتنمية والقطاع المصرفي الخاص لتحديد مجال التعاون المشترك.

ووفقا للبيان؛ فإن الوكالة الفرنسية للتنمية أبدت رغبتها بتأسيس فرع لها في العراق لزيادة التعاون ، فضلا عن تقديم قروض للمشاريع الخدمية والإنتاجية الخاصة بالحكومة العراقية، وتوفير التمويل للقطاعين العام والخاص.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD ) هي مؤسسة عامة للتمويل التنموي تعمل لمكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية.