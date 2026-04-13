الوكالة الدولية للطاقة تطالب بحلول سريعة لخفض الطلب على النفط والغاز

شفق نيوز- متابعة

طالبت الوكالة الدولية للطاقة، مساء اليوم الاثنين، بإيجاد حلول سريعة لخفض الطلب على النفط والغاز عبر مضيق هرمز، على خلفية التصعيد الإيراني الأميركي في الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إن الحل الوحيد والمهم لهذه الأزمة هو ضمان التدفق الحر للنفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وأضاف: "طلبنا من الدول إيجاد سبل سريعة لخفض الطلب على الطاقة وقد بدأت بعضها في الاستجابة"، مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة نفط وغاز تضررت جراء حرب إيران.

وتابع بيرول أنه يأمل ألا تكون هناك حاجة إلى عملية سحب أخرى من المخزونات الإستراتيجية للنفط لكنه أضاف أن الوكالة مستعدة للتحرك عند الضرورة.

وأعرب عن أمله أن "لا نضطر إلى القيام بذلك، لكن إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون للتحرك"، مؤكداً أن الحرب تسببت في "أسوأ اضطراب عالمي" في مجال الطاقة على الإطلاق.

ولفت إلى أن أكثر من 80 منشأة للنفط والغاز، بما في ذلك منشآت إنتاج ومحطات ومصاف في أنحاء الشرق الاوسط، تضررت جراء الحرب مع إيران.

وأوضح بيرول أنه نظراً للمدى الواسع لإيقاف الإنتاج وإغلاق مضيق هرمز، فإن الإفراج عن النفط "ليس حلاً بل مجرد تخفيف للألم".