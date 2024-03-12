الوقود والمعيشة يرفعان التضخم في أمريكا وسط ترقب بقرار خفض أسعار الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير/ شباط في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأخير قرار متوقع من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في يناير.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة على أساس شهري، و3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، لكن التقدم توقف في الأشهر القليلة الماضية.