الوفد الإيراني من بغداد: نسعى لتحقيق الإستقرار في سوق النفط العالمية عبر أوبك

شفق نيوز/ قال أمير حسين زمانينيان رئيس الوفد الإيراني المرسل لحضور إحتفالية تأسيس منظمة أوبك، يوم الجمعة، إن الدول الأعضاء للمنظمة تسعى إلى تحقيق الإستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال رئيس الوفد في كلمة القاها خلال الاحتفالية في بغداد، إن : العقوبات المفروضة على إيران تمثل تعطيلا لامدادات الطاقة، و بالتأكيد سنتغلب على هذه العقوبات.

وأضاف ان منظمة اوبك هي المنظمة الوحيدة التي لها تأثير عالمي اقتصادي عبر السنوات الماضية، مردفا بالقول ان التأثير الايجابي لهذه المنظمة على الاقتصاد العالمي امر واضح لدى الجميع رغم بعض الخلافات السياسية التي نشأت هنا وهناك بين الدول الاعضاء.

وتابع رئيس الوفد الإيراني بالقول،: أوبك وحلفاؤها نجحوا في الحفاظ على المبادئ والاخلاق المشتركة، ونواصل سعينا من خلالها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.