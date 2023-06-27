الوضع في روسيا ومخاوف تعطل "الامدادات" ترفعان أسعار النفط العالمي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف بشأن الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال تعطل الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 38 سنتًا لتصل إلى 74.56 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 38 سنتًا إلى 69.75 دولاراً للبرميل.

بعد أحداث نهاية الأسبوع بشان روسيا، قال محللو ANZ ، لم يعد من الممكن افتراض الشعور بالرضا بين المتداولين بشأن استمرار النفط الروسي في التسرب إلى السوق الدولية بنفس القدر.

وأضافوا في مذكرة "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تطبيق علاوة مخاطر على أسعار النفط وسط خطر حدوث مزيد من الاضطرابات المدنية".

وكان انخفاض المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج في تموز.

ويرى المستثمرون إن خفضاً إضافياً بمقدار مليون برميل يومياً من جانب المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي، من شأنه أن يساعد على تشديد السوق فعليًا في الربع الثالث".

لكنهم حذروا من أن معنويات السوق الهشة من المرجح أن تحد من أي ارتفاع في الأسعار.

وانخفض النفط بنحو 3.6٪ الأسبوع الماضي وسط مخاوف من قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة. يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يضعف الطلب حيث أن الانتعاش الاقتصادي الصيني يخيب آمال المستثمرين.

وكان التجار يراقبون أيضاً علامات التحسن في الطلب على وقود النقل، مثل البنزين، في الولايات المتحدة قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.