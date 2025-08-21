"الورقة" تقترب من 144 الفاً .. ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 142200 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143050 ديناراً مقابل 100 دولار.