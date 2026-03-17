الورقة تحوم قرب 155 الفاً .. انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 155000 دينار مقابل كل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 154350 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154250 دينارًا مقابل 100.