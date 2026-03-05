الورقة تثبت فوق 150 ألفا في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد فيما استقرت في اربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 156200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156100 دينارًا مقابل 100 دولار.