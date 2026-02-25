الورقة تتجاوز 154 الفاً .. الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 153300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.