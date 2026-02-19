الورقة تتجاوز 153 ألفاً .. الدولار يكبد الدينار العراقي خسائر جديدة بإغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعها المستمر في أسواق العاصمة بغداد و في اربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 153100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.