الودائع والائتمان يتراجعان في المصارف العراقية خلال 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، تراجع إجمالي الودائع والائتمان لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وبحسب بيانات البنك التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انخفض إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى إلى 104.727 تريليون دينار بنهاية نيسان/أبريل 2026، مقارنة مع 111.065 تريليون دينار في نهاية عام 2025، بانخفاض بلغ 6.338 تريليون دينار.

وبحسب البيانات، انخفضت ودائع الحكومة المركزية إلى 31.517 تريليون دينار مقابل 36.497 تريليون دينار في نهاية 2025، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص إلى 48.924 تريليون دينار مقارنة مع 50.644 تريليون دينار، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات العامة إلى 24.286 تريليون دينار مقابل 23.924 تريليون دينار.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الائتمان 73.637 تريليون دينار بنهاية نيسان 2026، منخفضاً من 75.584 تريليون دينار المسجلة في نهاية عام 2025.

وتوزع الائتمان بواقع 23.915 تريليون دينار للحكومة المركزية، و2.486 تريليون دينار للمؤسسات العامة، فيما استحوذ القطاع الخاص على 47.236 تريليون دينار من إجمالي الائتمان.

وتشير البيانات إلى انكماش نسبي في السيولة داخل القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مع تراجع في الودائع والائتمان معاً، وهو ما قد يعكس توسعاً في الإنفاق الحكومي وتباطؤاً نسبياً في النشاط الائتماني.