"الوجبة الثانية".. المنتجات النفطية تعلن محطات الوقود العاملة بنظام الدفع الإلكتروني POS

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الأحد، عن الوجبة الثانية من المحطات الحكومية العاملة بنظام الدفع الإلكتروني Pos.

وقال مدير عام شركة التوزيع حسين طالب عبود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة الثانية تشمل محطة ابو اقلام في منطقة الكرادة ومحطة فلسطين في شارع فلسطين، وكذلك محطة السيّدية ومحطة المنصور"، مؤكداً ان "المحطات البقية ستُشمل تباعاً وصولاً إلى دخول خدمات الدفع الالكتروني في المحطات كافة".

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد أطلقت الوجبة الاولى والتي اشتملت على عشر محطات عن طريق شركات الدفع الإلكتروني وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي.