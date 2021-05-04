سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-04T06:24:18+0000
الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته

شفق نيوز/ تراجعت الواردات النفطية للهند من دول أوبك إلى أدنى مستوياتها في عقدين على الأقلّ خلال عام، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بنسبة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما حافظ  العراق على صدارته كأكبر مصدر لها.

وأظهرت بيانات من مصادر بصناعة وتجارة النفط، أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم انخفض إلى 3.97 مليون برميل يوميًا خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.

وأوضحت أن حصة أوبك في الواردات النفطية الهندية قد تراجعت بعد انخفاض المشتريات الإجمالية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات.

كما اشترت الهند مزيدًا من النفط الأميركي والكندي على حساب نفط أفريقيا والشرق الأوسط، ما خفض المشتريات من أعضاء أوبك إلى نحو 2.86 مليون برميل يوميًا، وقلّص حصة المجموعة في الواردات إلى 72% من نحو 80% سابقًا.

وحسب البيانات فان العراق ظل أكبر مورد نفط إلى الهند، يليه السعودية والإمارات، ثم حلّت نيجيريا محل فنزويلا رابع أكبر مورّد.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الخامس ضمن أكبر مورّد للهند، متقدمة مركزين عن العام 2019 -2020.

 

 

related

الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

Date: 2021-05-01 06:10:51
الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

Date: 2021-01-19 10:32:16
العراق يعلن ارتفاعاً بكميات النفط المصدرة والإيرادات المالية

العراق يحقق ارتفاعاً بصادرات وإيرادات النفط

Date: 2020-11-24 09:32:09
العراق يحقق ارتفاعاً بصادرات وإيرادات النفط

أمريكا تعلن إستيراد قرابة 8 ملايين برميل من النفط العراقي

Date: 2020-09-08 08:29:15
أمريكا تعلن إستيراد قرابة 8 ملايين برميل من النفط العراقي

العراق يتعهد للسعودية بتخفيضات تصل الى اكثر من 1,2 مليون برميل يوميا

Date: 2020-08-07 07:25:16
العراق يتعهد للسعودية بتخفيضات تصل الى اكثر من 1,2 مليون برميل يوميا

إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 07:59:40
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-06 07:28:54
إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

وثيقة.. العراق يطلق ترفيعات الموظفين وعلاواتهم ومستحقات العقود والاجور اليومية

Date: 2020-03-03 15:12:30
وثيقة.. العراق يطلق ترفيعات الموظفين وعلاواتهم ومستحقات العقود والاجور اليومية