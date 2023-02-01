توجيه رسمي إلى الشركات الإستثمارية بإعتماد الدينار العراقي بدلا من الدولار

شفق نيوز/ وجهت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الأربعاء، الشركات الإستثمارية كافة المتعاقدة مع الهيئة لبناء المجمعات السكنية بالإلتزام بسعر صرف الدولار الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي والبالغ 1470 دينارا للدولار .

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة حنان جاسم في بيان اليوم، إن التوجيه جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسنة 2023 ، وان التوجيه نص على اتخاذ ما يلزم من قبل الشركات المعنية بالإستثمار في المجمعات السكنية وعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية المشار اليها بأكثر من السعر الرسمي المعتمد وبعكسه يتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة .

وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.

وتضمنت القرارات الفقرات الآتية:

1- السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك.

2- تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها).

3- فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية.

4- تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار.