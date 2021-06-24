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الهند تقلص وارداتها النفطية من الشرق الأوسط بنسبة أكثر من 50%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T07:51:21+0000
الهند تقلص وارداتها النفطية من الشرق الأوسط بنسبة أكثر من 50%

شفق نيوز/ أظهرت بيانات ناقلات قدمتها مصادر تجارية أن حصة خام الشرق الأوسط في واردات الهند من النفط تراجعت الى أكثر من 50%، وهو أدنى مستوى لها في 25 شهرا في مايو / أيار، مع بحث المصافي عن بدائل استجابة لدعوة الحكومة لتنويع الإمدادات.

وكانت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، قد وجهت في مارس آذار شركات التكرير لتنويع مصادر الخام بعد أن تجاهلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة السعودية أكبر مصدر للنفط دعوة نيودلهي لتخفيف قيود الإمدادات.

وأظهرت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استورد نحو 4.2 مليون برميل يوميا من النفط في مايو، وهو أقل بقليل من الشهر السابق لكنه أعلى بنحو 31.5 بالمائة عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن حصة الشرق الأوسط تراجعت إلى 52.7٪، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2019.

وبينت ان التراجع في الواردات النفطية الهندية جاءت من المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر مورد للهند بعد العراق، بنسبة 25٪ عن العام السابق، في حين تراجعت الإمدادات من الإمارات العربية المتحدة، التي انخفضت إلى المركز السابع من رقم 3 بنسبة 39٪. أظهرت البيانات.

زادت المصافي الهندية وارداتها من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والبحر الأبيض المتوسط.

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