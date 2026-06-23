الهند تعزز أمنها النفطي وتضع العراق ضمن أبرز مورديها

شفق نيوز- متابعة

تعتزم الهند تسريع توسيع احتياطياتها النفطية الاستراتيجية عبر إنشاء منشأة جديدة في مانغالور بولاية كارناتاكا بسعة 1.75 مليون طن متري وبكلفة تبلغ 1.6 مليار دولار، في إطار خطط تعزيز أمن الطاقة وسط اضطرابات الإمدادات العالمية.

وتابعت وكالة شفق نيوز، بيانات "إس آند بي غلوبال"، التي بينت ان العراق إلى جانب السعودية والإمارات والكويت وقطر من أبرز موردي النفط الخام إلى الهند، في وقت يمر فيه نحو 52% من واردات الهند البالغة خمسة ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز.

وتبلغ قدرة التخزين النفطية الحالية للهند نحو 74 يوماً من صافي الواردات، وهو مستوى يقل عن الحد الأدنى البالغ 90 يوماً الذي توصي به الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ما يدفع نيودلهي إلى تسريع خطط التوسع واستقطاب شركاء للاستثمار في الاحتياطيات الاستراتيجية.