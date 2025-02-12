الهند تعتزم زيادة وارداتها النفطية من العراق خلال العام 2025

شفق نيوز/ اعلنت الهند، أنها ستزيد من وارداتها النفطية من العراق خلال العام الحالي 2025، متوقعة أن تستهلك 25% من معدل استهلاك النفط العالمي.

وقال المدير العام لمؤسسة البترول الهندية جورميت سينغ ان: "الهند ستزيد من وارداتها من النفط الخام من الموردين الرئيسيين في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق والسعودية مع فرض عقوبات اضافية على روسيا"، مبينا انه "واردات الهند النفطية من روسيا والعراق والسعودية تشكل ما يقارب من 80 %".

وأضاف، ان "إمدادات النفط الخام إلى الهند من روسيا قد تواجه بعض التحديات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف موسكو، لكن استراتيجية تنويع الخام في البلاد ستعالج بشكل فعال، مما يحافظ على إمداد المصافي بشكل جيد".

وأشار سينغ إلى أن "خفض حجم النفط الخام من روسيا يعني الحاجة إلى براميل بديلة من مناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط وخصوصا العراق والسعودية وأفريقيا والولايات المتحدة".

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في 10 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك فرض قيود على اثنين من كبار منتجي النفط الروس، مما ضاعف من الجهود الأخيرة لضرب عائدات النفط في موسكو التي تدعمها أسطول ناقلات النفط الظلية.

وتوقع سينغ ان تمثل الهند 25% من استهلاك النفط العالمي خلال عامي 2025، مدعومة بالطلب القوي على السفر الجوي والتنقل الصحي على الطرق، بما في ذلك الديزل على الطرق والشاحنات، فضلاً عن الأنشطة الصناعية والبناء والزراعة الصحية".