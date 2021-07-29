سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهند تطلب من العراق والسعودية رفع ائتمان اعلى لاستيراد النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T06:05:33+0000
الهند تطلب من العراق والسعودية رفع ائتمان اعلى لاستيراد النفط

شفق نيوز/ طلبت الهند من العراق والسعودية ودول اخرى تستورد منها النفط برفع ضمان ائتمان اعلى لاستيراد النفط.

وقال وزير الدولة الهندي للنفط والغاز الطبيعي رامسوار تيلي، في تصريحات له اليوم الخميس، إن بلاده طلبت من منتجي النفط الخام تحديد أسعار معقولة للنفط وتوفير شروط تجارية أفضل منها رفع ائتمان اعلى في استيراد النفط.

وأضاف أن "مفاوضات مشتركة جرت بين وزارة النفط والغاز الطبيعي ومؤسسات القطاع العام النفطية مع شركات النفط الوطنية لدول غرب آسيا من بينها العراق والسعودية المصدران الرئيسيان للهند، للحصول على عقود مناسبة الأجل، مثل إدراج أحجام اختيارية في العقود الآجلة، وتعزيز حد الائتمان لمؤسسات القطاع العام النفطية في استيراد النفط الخام".

وتوفّر معظم الدول المصدّرة للنفط مثل السعودية والعراق  مدة ائتمان مدتها 30 يوماً (وهي المدة التي يتعين خلالها سداد قيمة النفط المشتراة)، وترغب الهند في زيادة هذه المدة.

وكانت إيران قد قدمت مدة ائتمان مدتها 90 يوماً، قبل أن توقف العقوبات الأميركية صادراتها في عام 2019.

وقفزت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء الهند، بعد الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالمياً منذ مطلع شهر مايو/أيار.

ويُباع البنزين بالتجزئة فوق 100 روبية (1.34 دولارًا) للتر في 6 ولايات، حسبما أفادت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية المحلية.

related

إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

Date: 2021-05-11 07:44:56
إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

طاقة البرلمان تدفع "سومو" لبحث استثناء للعراق مع أوبك+

Date: 2020-10-20 10:58:21
طاقة البرلمان تدفع "سومو" لبحث استثناء للعراق مع أوبك+

النفط: نسعى لاستثمار 200 مقمق من الغاز باليوم من حقول ذي قار

Date: 2021-01-05 08:44:15
النفط: نسعى لاستثمار 200 مقمق من الغاز باليوم من حقول ذي قار

العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

Date: 2019-08-08 20:40:10
العراق يتجه لاستبدال عملاق نفطي امريكي بشركتين جديدتين

للشهر الثاني.. اليابان لا تستورد النفط من العراق

Date: 2020-08-31 11:30:40
للشهر الثاني.. اليابان لا تستورد النفط من العراق

الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

Date: 2021-02-16 05:43:31
الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

إيران تبرم ثلاثة اتفاقات لدراسة موقع نفطي عملاق مع العراق

Date: 2021-05-30 17:43:07
إيران تبرم ثلاثة اتفاقات لدراسة موقع نفطي عملاق مع العراق

لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق

Date: 2020-10-21 10:34:33
لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق