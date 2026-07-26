الهند تصدر 24 طناً من البطاطس المقلية المجمدة إلى العراق

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية، يوم الأحد، أن ولاية أوتاراخاند صدّرت أول شحنة من البطاطس المقلية المجمدة إلى العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات الهند من المنتجات الزراعية والغذائية ذات القيمة المضافة.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الشحنة، البالغة 24 طناً، انطلقت من مدينة كاشيبور في ولاية أوتاراخاند، بدعم من هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الهندية، وذلك في إطار جهود توسيع حضور المنتجات الغذائية الهندية في الأسواق الخارجية.

وأضافت أن العراق يُعد من الأسواق الواعدة للمنتجات الغذائية الهندية، متوقعة أن تسهم هذه الخطوة في فتح المجال أمام تصدير المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة إلى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.