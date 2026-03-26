الهند تدفع ثمن النفط الروسي بعملات بديلة عن الدولار

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس، أن مصافي النفط الهندية بدأت، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، دفع ثمن مشترياتها من النفط الروسي بعملات بديلة عن الدولار الأميركي.

وأفادت التقارير بأن المعاملات تتم عبر إرسال الروبية إلى حسابات مصرفية خاصة في الخارج "مملوكة للمشترين الروس"، ثم يتم تحويل الروبيات إلى الدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني.

وإلى جانب الدرهم واليوان، تنظر الشركات أيضاً في استخدام الدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، رغم أن تنفيذ المعاملات يعتمد على مستوى ثقة كل بنك في هذه الآلية.

وسمحت واشنطن في البداية بشراء النفط الروسي من قبل الهند الذي تم تحميله على الناقلات حتى 5 مارس / آذار دون خضوعه للعقوبات، قبل أن تشمل الإعفاءات لاحقاً جميع النفط الروسي ومنتجاته المحملة على السفن حتى 12 مارس / آذار، فيما لا تنطبق حالياً أي قيود أميركية على هذه الصفقات.