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الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T05:24:41+0000
الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري

شفق نيوز / قررت الحكومة الهندية، يوم السبت، حظر صادرات القمح بـ"أثر فوري" مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم تهدئة الأسعار المحلية.

وذكرت الحكومة في بيان مقتضب لها: "سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان قد صُدرت بالفعل".

ويعتمد المشترون العالميون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، خصوصاً بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

يشار إلى أن الهند صدَّرت 1.4 مليون طن من القمح في نيسان/أبريل الماضي، في قفزة قياسية، مما خفَّف بعض الضغط في أسواق الحبوب مع تدافع المشترين بحثًا عن بدائل لإمدادات البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا.

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