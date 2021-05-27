الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق في نيسان

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الخميس، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 8 شركات من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان".

وأضافت أن "الشركة الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والامريكية، بواقع 3 شركات لكل منهما، ومن ثم روسيا وايطاليا بواقع شركتين لكل منهما".

وبينت أن "البقية توزعت على شركات بريطانية ويونانية وماليزية وفرنسية وهولندية –بريطانية ومصرية واسبانية وتركية بواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت سومو إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، مشيرة إلى أن "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بهارات الهندية، واكسون موبيل الامريكية، وبي بي البريطانية، وساراس الايطالية, وتوبراس التركية".