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الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر شباط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-27T08:31:19+0000
الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر شباط

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر شباط الماضي.

وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي من بين الشركات العالمية الأخرى، بواقع 8 شركات من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط".

وبينت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 7 شركات، تليها الشركات الاميركية بواقع 3 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية واليونانية بواقع شركتين لكل منهما".

واضافت أن "البقية توزعت على الشركات روسية وبريطانية وفرنسية وماليزية ومصرية و(هولندية- بريطانية) وتركية واسبانية بواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت سومو إلى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

واوضحت أن "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الاميركية، وبي بي البريطانية، وتوتال الفرنسية، وكوكاز الكورية الجنوبية، وشل الهولندية البريطانية، وبهارات الهندية، واويل الهندية".

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