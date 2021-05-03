الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر آذار

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاثنين، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي.

وذكرت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آذار".

وأضافت أن "الشركات الصينية والامريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية واليونانية والتركية واليابانية بواقع شركتين لكل منهما،" مبينة أن "البقية توزعت على الشركات الكويتية وروسية وبريطانية ومصرية وفرنسية واندونيسية واسبانية وهولندية - بريطانية بواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هند اويل الهندية " اكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية، وتي بي التركية.