الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إٔن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 29 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني."
وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية والروسية بواقع شركتين لكل منهما،" مبينة أن "البقية توزعت على الشركات بريطانية وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية و(هولندا_بريطانية ) وتركيا وبواقع شركة واحدة لكل منها".
وأشارت سومو إلى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، موضحة أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "اوكسون موبيل" الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية وشل الهولندية البريطانية وبهارات الهندية.