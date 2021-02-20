الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إٔن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 29 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني."

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية والروسية بواقع شركتين لكل منهما،" مبينة أن "البقية توزعت على الشركات بريطانية وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية و(هولندا_بريطانية ) وتركيا وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت سومو إلى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، موضحة أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "اوكسون موبيل" الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية وشل الهولندية البريطانية وبهارات الهندية.