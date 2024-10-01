"الهجوم الإيراني" يرفع أسعار النفط بنحو 3%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3%، يوم الثلاثاء، بعد تحذيرات أميركية من هجوم إيراني وشيك ضد إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمقدار 2.01 دولاراً أو 2.95% إلى 70.22 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 1.95 دولاراً أو 2.82% إلى 73.72 دولار للبرميل.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض ووزارة الدفاع لشبكة "NBC News"، إن "الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وذكر مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، أن الهجوم الإيراني المحتمل قد يكون بحجم الهجوم الذي حدث خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي أو أكبر منه، لكن ذلك التقييم يعتمد على مؤشرات أولية ويصعب التأكد منه.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث قصفت إسرائيل حزب الله اللبناني بضربات جوية، مما أسفر عن مقتل زعيم الحزب حسن نصرالله. وأرسلت حكومة نتنياهو قوات برية إلى جنوب لبنان اليوم.

ومن المقرر أن يرفع تحالف "أوبك+"، الذي يضم أعضاء "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يومياً في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتعززت مخاوف الطلب أمس الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس على التوالي في أيلول /سبتمبر الماضي.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت أيلول/ سبتمبر الماضي على انخفاض 9%، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 2022. وهوت 17% في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فانخفض 7% الشهر الماضي وهوى 16% في الربع الثالث.