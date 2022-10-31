النمو الاقتصادي العراقي يتلقى ضربة

شفق نيوز/ كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أن نمو الاقتصادي في العراق سيتراجع الى 4% خلال عام 2023 بعد ارتفاعه إلى 9% خلال عام 2022.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "النمو الاقتصادي للعراق سيتراجع خلال عام 2023 إلى 4% من 9% خلال عام 2022 بعد ارتفاعه 10.4% في عام 2021"، لكن التقرير توقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للعراق في عام 2027 الى 5.2%".

واضاف ان "أعلى نمو اقتصادي ستشهده الدول العربية خلال عام 2023 سيكون من نصيب ليبيا وبنسبة 17.9%، تليه جيبوتي بنسبة 5%، ومن ثم موريتانيا بنسبة ،4.8 ومن ثم مصر بنسبة 4.4%، ومن ثم تأتي الإمارات بنسبة 4.2%، ومن ثم عمان بنسبة 4.1%، ومن ثم تأتي السعودية بعد العراق بنسبة 3.7%".

عالميا وحسب توقعات الصندوق فان "اعلى معدل للنمو الاقتصادي ستشهده دول العالم خلال عام 2023 سيكون من نصيب دولة غينيا وبنسبة نمو سيصل 25.2%، تليها ليبيا".