النقل النيابية: ربط سككي بين 3 محافظات و"فكرة قائمة" للربط الخارجي

شفق نيوز/ كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأحد، عن مشاريع للربط السككي بين ثلاث محافظات، وبينما أشارت إلى أن فكرة الربط السككي مع دول الجوار قائمة، حددت موعد بدء العمل للربط السككي مع تركيا.

وقال عضو اللجنة، عقيل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشاريع للربط السككي بين بعض المحافظات ولا سيما بين (كربلاء، النجف، بابل)، وهذه مهمة لتخفيف الزخم المروري وفك الازدحامات الشديدة، بسبب دخول السيارات، خاصة في أيام الزيارة الأربعينية، وتم وضع الخطة ويبقى التنفيذ على عاتق الحكومة".

وفي ما يتعلق بقطار بغداد المُعلّق، ذكر الفتلاوي، أن "المشروع صُرفت عليه مبالغ كبيرة، وعلى الرغم من اعتراضنا عليه لكون شركة التنفيذ تختلف عن شركة التخطيط، وكان مطلبنا بأن تتولى شركة واحدة المهمتين لتجنب خسارة المبالغ، إلا أن العمل شُرع به، لذلك سوف يستمر تنفيذه في المرحلة المقبلة لإكمال انجازه".

وعن الربط السككي مع دول الجوار، أوضح النائب، أنه "تم التعاقد مع شركة إيطالية لتنفيذ مشروع الربط السككي من ميناء الفاو في البصرة إلى تركيا"، مبينا أن "المشروع يوفّر فرصة لإنعاش السياحة واقتصاد البلاد، ومن المؤمل المباشرة به في العام المقبل".

وأضاف، "أما الربط السككي مع البلدان الأخرى ومن بينها إيران، فلا يوجد اتفاق حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا الملف يتطلب حركة دبلوماسية بهذا الشأن وتخصص مبالغ، لكن الفكرة قائمة".