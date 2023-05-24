النقل النيابية تطالب بتخصيصات مالية لميناء الفاو والسكك الحديد

شفق نيوز/ أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، يوم الأربعاء، ضعف التخصيصات المالية لوزارتي النقل والاتصالات، وفيما طالبت بتخصيص أموال لميناء الفاو والسكك الحديد، أشارت إلى أن استجابة اللجنة المالية لهذه الملفات غير واضحة لحد الآن.

وقالت رئيسة لجنة النقل، زهرة البجاري، لوكالة شفق نيوز، إن "التخصيصات المالية لوزارتي النقل والاتصالات قليلة، وتم طلب تخصيص أموال لميناء الفاو الكبير الذي يعتمد على الموازنة بصورة مباشرة لإكمال عمله، بالإضافة إلى تخصيص أموال للسكك الحديد، وإعداد دراسات لبناء مترو في بعض المحافظات".

وأضافت البجاري "كما أن هناك مشكلة الخريجين المتخصصين في مجال الموانئ، الذين لا يمكنهم العمل في غير هذا الاختصاص، لذلك تم طلب شمولهم بالتعيينات حسب اختصاصهم".

وأشارت إلى أن "هذه الملفات وضعت أمام اللجنة المالية لكن مدى الاستجابة والتفاعل غير واضحة لحد الآن، حيث ما تزال اللجنة المالية في اجتماعات مستمرة للتصويت على فقرات مواد الموازنة، ونتائج تلك الاجتماعات لا يخرج منها الا القليل".