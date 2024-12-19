النقل العراقية: سنفتتح مطارات الناصرية وكربلاء والموصل وميناء الفاو العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، يوم الخميس، أن العام المقبل سيشهد افتتاح مطارات الناصرية وكربلاء والموصل وميناء الفاو في البصرة.

وقال محيبس في تصريحات لوسائل الإعلام ومنها وكالة شفق نيوز، أثناء زيارته لمحافظة ذي قار، إن "مشروع مطار الناصرية الدولي سيتم افتتاحه منتصف العام المقبل 2025 بعد تحقيق نسب انجاز متقدمة في العمل"، لافتا إلى أن "المطار ستكون له بصمة واضحة في تطور المحافظة اقتصاديا وعمرانياً".

وأشار، إلى ان "الوزارة تسعى خلال العام المقبل ايضاً لافتتاح مشاريع كبرى، كمطاري كربلاء والموصل وميناء الفاو في البصرة ".

و بشأن المشاريع المحلية لوزارة النقل في ذي قار، اكد محيبس، ان "الملاكات الفنية في الوزارة استطاعت إكمال جميع متطلبات عودة الباص (الأحمر) إلى شوارع مدينة الناصرية بالتعاون مع حكومة المحافظة ".