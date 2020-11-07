النقل: الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

شفق نيوز/ نفت وزارة النقل العراقية، السبت، تحرك على شركات أُخرى لبناء مشروع ميناء الفاو الكبير، كاشفة ان الساعات الـ48 المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع شركة "دايو" الكورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي لـوكالة شفق نيوز، أن "المفاوضات مستمرة بين الوازرة وشركة دايو الكورية منذ ثلاثة اشهر، وكان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على تنفيذ الميناء لبناء خمسة أرصفة وبعمق 19.8 مع مدير الشركة المتوفي".

وأضاف أنه "بعد حادثة وفاة المدير السابق للشركة، ومجيء المدير الجديد تمت اضافة مطالب جديدة، وهذا يعدُّ مخالفا للاتفاق المبدئي بين الشركة والوزارة"، لافتا إلى أن "وزير النقل ناصر الشبلي رفض هذه المطالب واعطاء مهلة للشركة ثلاثة أيام للعدول عنها".

وبين هادي، أن "شركة دايو الكورية قد تلتزم بالاتفاق المبدئي الاول، ومن الممكن قد نشهد خلال الساعات الـ48 المقبلة توقيع العقد بين وزارة النقل والشركة الكورية لتنفيذ المشروع"، نافيا بالوقت ذاته "تحرك الوزارة على شركات الاخرى بدلا من (دايو)".

واعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن شركة "دايو" الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، عازية السبب إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع.

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.

وكان المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، قد قال في مؤتمر صحفي، ان رئيس الوزراء شدد في جلسة مجلس الوزراء على، أن حق العراق سيادي و دستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير، مضيفاً ان الكاظمي "تعهد خلال الجلسة بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو".