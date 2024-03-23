النقل الخاص في العراق يحقق زيادة ملحوظة بالايرادات بفارق 10 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت ، تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص خلال العام 2023 مقارنةً بالعام الذي سبقهُ 2022 .

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة : ان الشركة حققت ارتفاعاً في ارباحها المالية لعام 2023 ،بلغت مايقارب عشرة مليارات دينار قياساً بالعام 2022 .

وأضاف البيان أن حجم إيرادات الشركة لعام 2023 بلغ 73،068،836،845 دينارا ، فيما بلغت إيرادات الشركة للعام 2022 63،422،546،409 دنانير.