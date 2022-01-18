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النقد العربي: احتياطي العراق المؤكد للنفط يبلغ 20.7%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T06:35:38+0000
النقد العربي: احتياطي العراق المؤكد للنفط يبلغ 20.7%

شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد العربي ان حصة العراق من الاحتياطي المؤكدة للنفط عربيا يبلغ 20.7%، مبينا ان احتياطيات الدول العربية شكلت 55.7 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام.

وذكر الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "نسبة 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول عربية هي السعودية التي استأثرت بحصة 37.3 في المئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسبة 20.7 في المئة، والكويت 14.2 في المئة، والإمارات 13.7 في المئة، وليبيا 6.8 في المئة".

واضاف ان "احتياطيات الدول العربية شكلت 55.7 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام، فيما شكلت احتياطيات دول أوبك غير العربية نسبة 23.5 في المئة، وشكلت احتياطيات دول الكومنولث نسبة 9.3 في المئة وشكلت نسبة احتياطي النفط المؤكد في أمريكا الشمالية 6.3 في المئة، فيما بلغت نسبة الاحتياطي في بحر الشمال 0.8 في المئة، وفي دول اخرى نسبة 4.4 في المئة".

وبحسب التقرير "ارتفعت تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط على الصعيد العالمي بشكل طفيف 2021، لتصل 1284.3 مليار برميل، أي بزيادة 2.6 في المئة مقارنة مع مستويات العام الذي سبقه، وبالنسبة للدول العربية، استقرت التقديرات عند المستوى المحقق نفسه نهاية العام السابق وهو 715.8 مليار برميل".

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