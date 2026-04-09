النقد الدولي يحذر من مشكلات جوع قد تتفاقم بسبب قطع إمدادات الطاقة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الخميس، أن انقطاع إمدادات الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ستكون له تأثيرات تستمر بعض الوقت، محذرة من مشكلات جوع قد تتفاقم.

وقالت جورجيفا، في تصريح صحفي إن "دولاً عدة تدفع مبالغ طائلة لتأمين إمدادات ثمينة من الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وبينت جورجيفا أن "انقطاع إمدادات الطاقة له تأثيرات متفاقمة ستستمر بعض الوقت".

وأضافت أن "مشكلات الجوع قد تتفاقم بمرور الوقت بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة واضطراب سلاسل التوريد".

وأكدت جورجيفا بالقول: "سنخفض توقعات النمو بسبب تضرر البنية التحتية وسلاسل الإمداد إثر الحرب بالشرق الأوسط".

ومنذ اندلاع بين أميركا واسرائيل من جهة إيران من جهة أخرى، في 28 شباط/ فبراير قامت طهران بغلق مضيق هرمز ومنع السفن وناقلات النفط والبضائع من مختلف دول العالم، من المرور عبر المضيق، لتشكيل ضغط دولي لإيقاف الحرب عليها.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التوصل إلى هدنة بين الطرفين لمدة أسبوعين يتوقف خلالها القصف والهجمات المتبادلة، بواسطة باكستانية، تمهيداً لإجراء محادثات بغية الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

في حين كان التصعيد الإسرائيلي على لبنان أدى إلى صدور مواقف إيرانية لوحت بإغلاق مضيق هرمز والانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى القول إن لبنان لم يكن ضمن الاتفاق، فيما دعت باكستان التي تجري الوساطة بين الطرفين الى التهدئة وحذرت من تقويض الاتفاق الذي تم مساء أمس الثلاثاء.