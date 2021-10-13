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النقد الدولي يتوقع نمواً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتراجع التضخم في 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-13T09:47:03+0000
النقد الدولي يتوقع نمواً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتراجع التضخم في 2022

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي نموا كبيرا بالاقتصاد العراقي ليصل الى 10.5 بالمئة في العام 2022، وانخفاض معدل التضخم إلى 4.5 بالمئة.

وقال الصندوق في تقريره السنوي لشهر تشرين الاول 2021 حول توقعاته الاقتصادية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير متفوقا بذلك على جميع الدول المنتجة للنفط ليصل الى 10.5 بالمئة مقارنة بـ 3.6 بالمئة في العام 2021 و-15.7 بالمئة في العام 2020.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع ان ينخفض معدل التضخم في العراق في العام 2022 الى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة في العام 2021 بعدما سجل 0.6 بالمئة في العام 2020.

وخفض صندوق النقد تقديراته لرصيد الحساب الجاري للعراق، مرجحاً تراجعه الى 4 بالمئة هذا العام من 6.2 بالمئة مقارنة - 10.8 بالمئة في العام 2020".

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 5.9 في المئة من 6 في المئة في يوليو/ تموز، فيما أبقى على توقعاته السابقة للنمو عالمياً في 2022 دون تغيير عند 4.9 في المئة.

وقلص الصندوق تقديراته للنمو في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى الأخرى هذا العام، مشيراً إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم التي تقيد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد -19.

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