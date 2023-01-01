النقد الدولي يتوقع "أنباء سيئة" عن اقتصاد العالم في 2023

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود في العام 2023، مشيرا الى أن تصاعد حالات كورونا في الصين تحمل "أنباء سيئة".

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لها بثت مساء اليوم، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، مبينة أن صندوق النقد الدولي يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال 2023.

وأضافت أن نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، مشيرة إلى أن زيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب.

وبينت جورجيفا، أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار، لافتة الى أن التوقعات المستقبلية للأسواق الناشئة أكثر خطورة بسبب مستويات الديون وقوة الدولار.