سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النقد الدولي يتوقع قفزة بإيرادات العراق العامة تصل لقرابة 150 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-03T10:01:02+0000
النقد الدولي يتوقع قفزة بإيرادات العراق العامة تصل لقرابة 150 مليار دولار

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط.

ووفقا لتقديرات الصندوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه "من المتوقع أن تشهد الدول العربية المُصدّرة للنفط قفزات في إيراداتها خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً"، مبينا أنه من "المتوقع ان تصل إيرادات العراق خلال العام 2022 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021".

واضاف التقرير انه من المتوقع ان "ترتفع إيرادات السعودية 327 مليار دولار بتغيير سنوي 28 بالمئة، فيما ستصل إيرادات ليبيا السنوية للعام الحالي 39 مليار دولار بتغيير سنوي 84 بالمئة، بينما ستكون إيرادات الإمارات 190 مليار دولار بتغيير سنوي 46 بالمئة، وستكون إيرادات الكويت 102 مليار دولار بنسبة تغيير سنوي تبلغ 46 بالمئة".

وتابع انه من المتوقع ان "تبلغ إيرادات قطر 84 مليار دولار بتغيير سنوي 40 بالمئة، وستكون إيرادات البحرين 11 مليار دولار بتغيير سنوي يبلغ 39 بالمئة، و ستبلغ إيرادات عمان 39 مليار دولار بتغيير سنوي 34 بالمئة فيما ستبلغ إيرادات الجزائر 58 مليار دولار وبنسبة تغيير 28 بالمئة".

وارتفعت اسعار النفط خلال العام 2022 الى فوق 100 دولار للبرميل الواحد بعد ان شنت روسيا احدى اكبر مصدري للنفط والغاز بالعالم حربا ضد اوكرانيا، مع المخاوف بشان انقطاع وشحة في الصادرات النفطية.

related

النقد الدولي يتوقع نمواً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتراجع التضخم في 2022

Date: 2021-10-13 09:47:03
النقد الدولي يتوقع نمواً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتراجع التضخم في 2022

العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

Date: 2022-02-03 12:19:50
العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

العراق يكشف عن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات

Date: 2021-07-13 10:59:14
العراق يكشف عن الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات

العراق وروسيا الاقل امتثالا لحصصهما النفطية في ايلول

Date: 2021-10-12 08:02:57
العراق وروسيا الاقل امتثالا لحصصهما النفطية في ايلول

طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية والكاظمي يتعهد بمتابعته

Date: 2020-10-12 16:29:09
طهران وبغداد تتفقان على الإفراج عن أصول إيران المالية والكاظمي يتعهد بمتابعته

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

Date: 2021-03-13 07:07:37
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول جراء حظر التجوال

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية