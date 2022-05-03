النقد الدولي يتوقع قفزة بإيرادات العراق العامة تصل لقرابة 150 مليار دولار

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط.

ووفقا لتقديرات الصندوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه "من المتوقع أن تشهد الدول العربية المُصدّرة للنفط قفزات في إيراداتها خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً"، مبينا أنه من "المتوقع ان تصل إيرادات العراق خلال العام 2022 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021".

واضاف التقرير انه من المتوقع ان "ترتفع إيرادات السعودية 327 مليار دولار بتغيير سنوي 28 بالمئة، فيما ستصل إيرادات ليبيا السنوية للعام الحالي 39 مليار دولار بتغيير سنوي 84 بالمئة، بينما ستكون إيرادات الإمارات 190 مليار دولار بتغيير سنوي 46 بالمئة، وستكون إيرادات الكويت 102 مليار دولار بنسبة تغيير سنوي تبلغ 46 بالمئة".

وتابع انه من المتوقع ان "تبلغ إيرادات قطر 84 مليار دولار بتغيير سنوي 40 بالمئة، وستكون إيرادات البحرين 11 مليار دولار بتغيير سنوي يبلغ 39 بالمئة، و ستبلغ إيرادات عمان 39 مليار دولار بتغيير سنوي 34 بالمئة فيما ستبلغ إيرادات الجزائر 58 مليار دولار وبنسبة تغيير 28 بالمئة".

وارتفعت اسعار النفط خلال العام 2022 الى فوق 100 دولار للبرميل الواحد بعد ان شنت روسيا احدى اكبر مصدري للنفط والغاز بالعالم حربا ضد اوكرانيا، مع المخاوف بشان انقطاع وشحة في الصادرات النفطية.