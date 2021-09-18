النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة الدين في العراق إلى 70%.. جدول

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم السبت، أن يلامس نسبة الدين العام للعراق الى الناتج المحلي الاجمالي 70% خلال عام 2021.

وقال الصندوق في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي للعراق بلغ 81.2% خلال عام 2020"، متوقعاً "انخفاضه للعام الحالي 2021 الى 69.7%".

وأضاف أن "انخفاض الدين في العراق يأتي بعد ارتفاع اسعار النفط عالمياً بعد انخفاضها خلال العامين الماضيين، مما مكن العراق من تسديد جزء من ديونه العامة".

وأشار الصندوق إلى "احتلال السودان المرتبة الاولى عربياً في اعلى نسبة للدين مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لها بتسجيلها 262.5% في عام 2020، تليها لبنان ثانياً بنسبة 154.4% ومن ثم البحرين ثالثا بـ132.9%".

وتابع أن "مصر جاءت رابعاً بنسبة ديون تبلغ 90.2% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لها، وتأتي الاردن خامساً بنسبة 88.5% ، ومن ثم تأتي تونس سادساً بنسبة 87.6%، ومن ثم اليمن بنسبة83.2 والعراق".