سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة الدين في العراق إلى 70%.. جدول

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-18T09:25:07+0000
النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة الدين في العراق إلى 70%.. جدول

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم السبت، أن يلامس نسبة الدين العام للعراق الى الناتج المحلي الاجمالي 70% خلال عام 2021.

وقال الصندوق في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي للعراق بلغ 81.2% خلال عام 2020"، متوقعاً "انخفاضه للعام الحالي 2021 الى 69.7%".

وأضاف أن "انخفاض الدين في العراق يأتي بعد ارتفاع اسعار النفط عالمياً بعد انخفاضها خلال العامين الماضيين، مما مكن العراق من تسديد جزء من ديونه العامة".

وأشار الصندوق إلى "احتلال السودان المرتبة الاولى عربياً في اعلى نسبة للدين مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لها بتسجيلها 262.5% في عام 2020، تليها لبنان ثانياً بنسبة 154.4% ومن ثم البحرين ثالثا بـ132.9%".

وتابع أن "مصر جاءت رابعاً بنسبة ديون تبلغ 90.2% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لها، وتأتي الاردن خامساً بنسبة 88.5% ، ومن ثم تأتي تونس سادساً بنسبة 87.6%، ومن ثم اليمن بنسبة83.2 والعراق".

related

العراق يتحرك لإيقاف استيفاء ديونه الخارجية

Date: 2020-04-16 07:45:44
العراق يتحرك لإيقاف استيفاء ديونه الخارجية

صندوق النقد: حصة العراق من حقوق السحب الخاصة بلغت أكثر من ملياري دولار

Date: 2021-08-28 12:20:35
صندوق النقد: حصة العراق من حقوق السحب الخاصة بلغت أكثر من ملياري دولار

النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي في العراق بنسبة 11٪

Date: 2020-12-16 07:17:02
النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي في العراق بنسبة 11٪

العراق: لسنا بحاجة لقروض دولية والاموال المهربة تصل لـ200 مليار دولار

Date: 2021-08-26 11:40:35
العراق: لسنا بحاجة لقروض دولية والاموال المهربة تصل لـ200 مليار دولار

حلوى تركية تحقق نجاحاً بسوق الأسهم والعراق يتصدر المستوردين

Date: 2020-12-05 07:31:52
حلوى تركية تحقق نجاحاً بسوق الأسهم والعراق يتصدر المستوردين

دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

Date: 2021-07-03 12:18:35
دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

Date: 2019-12-23 10:39:11
متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

استرجاع 135 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية

Date: 2019-09-18 11:59:23
استرجاع 135 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية