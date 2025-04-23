النقد الدولي يتوقع انخفاض مؤشر التضخم في العراق

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في نيسان/أبريل من العام الحالي مؤشر التضخم للدول العربية، مبينا ان العراق سينخفض فيه مؤشر التضخم بشكل طفيف في العام 2025.

وبحسب البيانات الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "مؤشر التضخم السنوي في العراق سجل في العام 2024 نسبة 2.6% مقارنة ما سجل في العام 2023 البالغ 4.4% وفي العام 2022 الذي سجل 5%".

وتوقع صندوق النقد أن "ينخفض مؤشر التضخم في العراق بشكل طفيف العام 2025 ليبلغ 2.5% ، و يرتفع المؤشر التضخم في العام 2026 ليبلغ 2.7% ليصل إلى 3 % في العام 2030".

ووفقا للبيانات، فإنه من المتوقع أن "تشهد البحرين أقل تضخم من بين الدول العربية في العام 2025 ليبلغ 1% ، فيما سيكون اعلى تضخم من نصيب السودان وبواقع 100%".