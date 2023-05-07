النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين الخارجي للعراق في 2023

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدين الخارجي للعراق في 2023، بمقدار 1.2 مليار دولار.

وقال الصندوق في أحدث تقرير له لشهر ايار الجاري حول" الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط استمرار حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه من "المتوقع أن ينخفض الدين الخارجي للعراق في عام 2023 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل الى 22 مليار دولار ارتفاعا من 23.2 مليار دولار في عام 2022"، مبينا أنه من "المتوقع ايضا ان ينخفض الدين الخارجي للعراق في عام 2024 ليصل الى 20.8 مليار دولار".

واضاف ان "الدين الخارجي للعراق انخفض بشكل كبير ابتداء من عام 2000 الذي كان 122.4 مليار دولار ليصل في عام 2020 بحدود 48.6 مليار دولار وليصل الى 33.1 مليار دولار في عام 2021، ومن ثم وصل الى 23.2 مليار دولار في عام 2022".

وأشار الصندوق إلى أن "اعلى ديون خارجية للدول العربية المنتجة للنفط كانت من نصيب البحرين التي بلغ ديونها 197.1 مليار دولار في عام 2022 والتي من المتوقع ان ترتفع الى 200.1 مليار دولار في عام 2024، فيما كانت أقل الدول مديونية من بين الدول المنتجة للنفط هي الجزائر التي بلغ ديونها الخارجية 1.5 مليار دولار في عام 2022".