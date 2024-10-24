النقد الدولي يتوقع ارتفاع مؤشر التضخم في العراق في العام 2025

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في اكتوبر تشرين الاول الجاري لمؤشر التضخم للدول العربية، مبينا ان العراق سيرتفع فيه مؤشر التضخم بشكل طفيف في العام 2025.

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "مؤشر التضخم السنوي في العراق سجل في العام 2024 نسبة 3.2% مقارنة ما سجل في العام 2023 البالغ 4.4% وفي العام 2022 الذي سجل 5%".

وتوقع صندوق النقد أن "يرتفع مؤشر التضخم في العراق بشكل طفيف العام المقبل 2025 ليبلغ 3.5% وينخفض المؤشر التضخم في العام 2029 ليبلغ 3%".

وأشار الجدول الى ان "عمان ستشهد اقل تضخم من بين الدول العربية في العام 2025 ليبلغ 1.3% فيما سيكون اعلى تضخم من نصيب السودان وبواقع 200.1%".