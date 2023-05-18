النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم السنوي في العراق الى 6.6% في 2023

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع التضخم السنوي في العراق الى 6.6% في عام 2023.

وقال الصندوق في أحدث جدول له لشهر أيار من عام 2023 أنه من "المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق خلال عام 2023 ليصل الى 6.6% بعد أن كان 5% في عام 2022".

واضاف ان من "المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم السنوي في العراق خلال عام 2024 الى 1.6%"، مشيرا الى ان "التضخم السنوي في العراق خلال عام 2020 بلغ 0.6% ليرتفع في عام 2021 الى 6%".

واشار الى ان "اكبر تضخم سنوي سجل للدول العربية خلال عام 2022 كان من نصيب الجزائر حيث بلغ التضخم فيها 9.3% تليها مصر بـ 8.5%، فيما سجلت السعودية أقل نسبة تضخم سنوي فيها للعام نفسه من بين الدول العربية بـ 2.5%".