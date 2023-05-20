النقد الدولي: معدل صادرات العراق النفطية المتوقعة للعام 2023 ستبلغ 3.89 ملايين برميل يوميا

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ صادرات العراق النفطية للعام الحالي 2023 معدل 3.89 ملايين برميل يوميا.

وذكر الصندوق في جدولا له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه من المتوقع أن "يبلغ معدل صادرات العراق النفطية للعام 2023 حوالي 3.89 ملايين برميل يوميا، وأن ترتفع ايضا في العام 2024 بمعدل 4.04 ملايين برميل ".

واضاف انه الصادرات العراقية النفطية سجلت في عام 2022 معدل 3.65 ملايين برميل يوميا في حين سجلت في عام 2021 معدل 3.44 ملايين برميل يوميا".

واضاف ان "اعلى معدل تصدير للنفط من بين الدول العربية المنتجة للنفط كان من نصيب السعودية حيث بلغ التصدير فيها لعام 2022 معدل 7.58 ملايين برميل، يليها العراق ومن ثم الامارات العربية بمعدل 2.81 مليون برميل يوميا، فيما كانت البحرين اقل الدول العربية تصديرا للنفط وبمعدل 15 الف برميل يوميا".